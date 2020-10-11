Школьные автопарки Волгоградской области пополнились на 46 автобусов

Фото: пресс-служба областной администрации.

Каждый день школьные автобусы везут на занятия около 11 тысяч волгоградских учащихся, в том числе по области. Если в Волгограде дети могут добираться на общественном транспорте, то в селах и хуторах порой единственный способ добраться до образовательного учреждения – автобус. Как сообщили в региональном комитете образования науки, в 2020 году закупили еще 46 новых автобусов разной вместимости.

- Из 46 новых школьных автобусов два предназначены для перевозки 25-31 пассажиров, 33 автобуса рассчитаны на 21-24 человек, семь единиц техники могут подвозить 13-20 школьников и четыре – по 10-12 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве

Отметим, что за последние годы школьный автопарк обновился на 71% (361 машина). Это современный транспорт с системой ГЛОНАСС, тахографами и прочими удобствами.