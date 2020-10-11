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Коронавирус Covid-19

Волгоград и Волжский снова бьют рекорды по приросту коронавирусных больных

Все о распространении COVID-19 на территории Волгоградской области на 11 октября 2020 года
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Заболевших с каждым днем становится все больше.

Заболевших с каждым днем становится все больше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 октября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом всего в регионе заразились 16629 человек. Ситуация обостряется. За эти сутки самый большой прирост в Волгограде и Волжском. В городе-герое сразу 70 подтвержденных случаев ковида, а в городе-спутнике – 25.

Коронавирусом продолжают заболевать и жители муниципальных районов. В 17 из них есть новые зараженные. Больше всех в Михайловке – плюс 13 человек, В Котовском районе –плюс 9 инфицированных. Пятерку лидеров замыкают Городищенский (плюс 8), Среднеахтубинский (плюс 7) и Новоаннинский (плюс 5) районы.

В Калачевском, Ленинском, Палласовском и Урюпинском выявили еще по три заболевших. В Камышинском и Старополтавском – по два. По одному случаю заражения в остальных районах – Алексеевском, Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Фроловском и Чернышковском.