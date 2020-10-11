Жестко нарушают ПДД: молодые гонщики устроили почти сотню аварий в Волгограде и области

В итоге 162 человек пострадали, 4 погибли Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня ГАИ Волгоградской области привела статистику аварийности на дорогах: как оказалось, чаще всего ДТП с серьезными последствиями совершают молодые водители. С начала 2020 года в 98 происшествиях пострадали 162 человека, 4 погибло.

Главная причина аварий – несоблюдение молодыми гонщиками ПДД, а ведь они только получили права и должны наизусть помнить правила, не говоря уже об их соблюдении. Водители нарушают правила проезда перекрестков, неправильно перестраиваются, выезжают на встречку, превышают скорость, не пропускают пешеходов и других водителей.

- В экзаменационных подразделениях ГИБДД принято более 35,5 тысяч экзаменов на право управления. Процент сдачи экзаменов с первого раза составляет: по теоретической части – 33,5 %, на площадке – 7,3 %, в городе – 52,6 %. А все три части экзамена с первого раза сдали только 41 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.