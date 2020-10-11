Ночи холодные, днем +22 градуса: в Волгограде и области не ожидается дождей

11 октября в Волгограде и области будет солнечно и тепло. Об этом «КП-Волгоград» сообщили синоптики Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Правда, в некоторых районах региона может быть переменная облачность и совсем незначительные осадки, но в самом городе-герое воскресенье станет отличным днем для прогулок.

Температура воздуха днем поднимется до +17...+22 градусов тепла. При этом ветер юго-восточный, но довольно сильный – до 12 метров в секунду, а в некоторых районах порывы достигнут 18 метров. Ночи становятся холоднее: местами -1...+4 градуса. В Волгограде ожидается +4...+9 градусов в темное время суток.

В ГУ МЧС напоминают о сохранении чрезвычайной пожароопасности: поездки на шашлык крайне нежелательны и запрещены приказом облкомприроды. Так что лучше прогуляться на свежем воздухе по городу.