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Происшествия

В Волгоградской области за сутки насмерть сбили двух пешеходов

Мужчины скончались на местах ДТП до приезда врачей
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчины умерли до приезда скорой.

Мужчины умерли до приезда скорой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 октября в Дубовском и Ольховском районах Волгоградской области в ДТП погибли два пешехода. Сотрудники ГИБДД установили предварительные обстоятельства произошедшего.

Первая смертельная авария случилась на 663-м километре «Сызрань - Саратов – Волгоград» в 21:05 часов. 23-летний водитель «ВАЗа» наехал на 46-летнего пешехода, который переходил дорогу не по правилам.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В 22:55 часов на дороге «Октябрьский - Заливский» 25-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» наехал на 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении. Он тоже умер до приезда врачей от полученных травм.

По фактам смертельных аварий проводятся проверки, сотрудники полиции разбираются в случившемся.

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