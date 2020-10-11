Замкнуло электрощиток: на севере Волгограда из многоэтажки эвакуировали людей

Вечером 10 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда из многоэтажного дома по улице Штеменко в результате загоревшегося электропровода в электрощитовом помещении.

Жильцы сообщили о задымлении в подъезде на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18:46 часов. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сразу же эвакуировали нескольких человек, квартиры которых находились ближе всего к месту возгорания.

- Пожарные расчёты 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18:57 часов. Погибших и пострадавших нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Эксперты установили причину случившегося – «короткое замыкание электропровода на вводе». ГУ МЧС обращается ко всем жителям области: необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, помнить об ограничении посещения лесов и в случае ЧП звонить по телефону "101".