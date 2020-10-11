Волгоградский зоопатруль против живодеров: автомобилист может попасть под статью из-за наезда на собаку

Накануне представители волгоградского приюта «Дино», по чьей инициативе в городе создали зоопатруль, рассказали об инциденте в Ворошиловском районе Волгограда, где автомобилист, по их мнению, намеренно сбил собаку.

Это случилось в частном секторе, где были камеры наружного видеонаблюдения. По ним видно, что несмотря на достаточную ширину проезжей части, волгоградец ехал чуть ли не по обочине, где спала дворняга. Оправдался тем, что "смотрел в телефон".

Зооинспекторы обратились в полицию и написали заявление. Отметим, в городе и области более 20 тысяч бездомных собак. Уже много случаев отравления и жестокости по отношению к братьям нашим меньшим. Многие резонно довольны таким количеством зубастых соседей, другие же делают все возможное, чтобы спасти бродячих животных. Но, самое главное, предотвратить нарастающую жестокость со стороны людей.