Под Волгоградом горит степь: огонь подобрался к домам

Вечер субботы 10 октября стал для жителей поселка Ерзовка в Волгоградской области горячим. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Загорелась степь за рабочим поселком. Сухая трава вспыхнула, как спичка. А сильный ветер вмиг подхватил огненную волну.

Очевидцы в ужасе выкладывают в сеть фотографии огненного зарева над Ерзовкой. Появились слухи, что горят дачи. Но в региональном МЧС успокаивают: угрозы жилым домам и строениям нет.

- Пожарные расчеты на месте. Спасатели объезжают дачный массив и близлежащие поселки. На данный момент загоревшихся домов нет, - подтвердил «КП-Волгоград» пресс-секретарь регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

Но также он подтвердил и то, что обстановка там действительно серьезная. Усугубляет ситуацию сильный порывистый ветер, который сегодня бушует над Волгоградской областью. В МЧС призывают волгоградцев быть предельно аккуратными в эти дни и соблюдать все меры пожарной безопасности.