«Круто, мужики! До слез!»: Данилу Козловского растрогал ролик футбольных фанатов Волгограда

Фото с паблика FCRV Supporters / ФК "Ротор" Волгоград

Сегодня волгоградский «Ротор» переживает не лучшие времена: команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, да еще и коронавирус скосил и футболистов, и тренеров. Не смогли волгоградцы одолеть даже «Уфу», которая также идет в аутсайдерах. Но волгоградские болельщики верят, что будет и на нашей улице праздник. А чтобы поддержать «Ротор» в эти дни, ультрас даже сняли видеоролик, который так и называется «За Ротор!».

«Хотим ещё раз поблагодарить ребят, которые выводили команду в РПЛ! Так же хотим поддержать клуб в непростой ситуации! Мы всегда будем с командой! Только "Ротор"!» - подписали под роликом его создатели.

Слова гимна менять не стали, а на создание видеоряда ребят подтолкнул фильм «Тренер» Данилы Козловского. Клип получился у фанатов, надо сказать, неплохой. И даже сам режисер киноленты его оценил, сделав репост у себя на страничке в инстаграме со словами: «Мужики, это так круто! До слез!».

Актеру понравилось, как волгоградские фаны интерпретировали сцену из фильма "Тренер". Фото с личной странички Данилы Козловского.

«Сильно», «Аж мурашки по коже», «Здорово! Вот бы спеть этот гимн всем стадионом на игре «Ротора», - посыпались комплименты и предложения от болельщиков.

Волгоградцы верят в команду, теперь бы команде поверить в себя и заиграть.