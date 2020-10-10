Из Волгограда запускают прямой авиарейс в Сочи

Фото Nordwind Airlines
Из-за жестких ограничений по коронавирусу многие волгоградцы в этом году остались без отпуска и моря. Но осень еще балует теплом, и авиакомпания Nordwind Airlines решила запустить прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи. Уже с 26 октября волгорадцы смогут добраться к морю чуть более, чем за полтора часа.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе аэропорта Гумрак, вылетать самолеты из Волгограда в Сочи будут по понедельникам и четвергам. В обратном направлении они летят по средам и воскресеньям.
Время в пути – 1 час 40 минут.
Полеты будут осуществляться на бразильских самолетах серии Embraer 190.
Стоимость билетов – от 1499 рублей.
Напомним, что в прошлом году на данном направлении работала компания Аэрофлот. После того, как она прекратила полеты, добраться из Волгограда в Сочи можно было только с пересадкой.