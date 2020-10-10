В больнице №3 Волгограда умерла еще одна ковидная пациентка

Фото администрации ВО.

В Волгоградском областном оперативном штабе сообщили, что от коронавируса умерла еще одна пожилая женщина. Таким образом, к 10 октября число летальных исходов от нового вируса увеличилось до 161.

В печальную статистику попала еще одна пожилая женщина из группы риска. Проживала эта пенсионерка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Ей было 76 лет, и, как водится, к этому зрелому возрасту у нее уже было несколько хронических заболеваний. В частности, как уточняют в оперштабе, у нее были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

- Женщина обратилась за медицинской помощью сразу, как только почувствовала первые признаки недомогания. Участковый врач назначил ей амбулаторное лечение. Но через два дня пенсионерке стало хуже и она вызвала «скорую» помощь. Неотложка госпитализировала ее в больницу №3 Волгограда. Медики диагностировали у нее двухстороннее воспаление легких. Лечили в соответствии со всеми рекомендациями Минздрава России, но она скончалась в реанимации, - уточняют информацию «КП-Волгоград» в оперштабе.