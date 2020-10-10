В Волжском появится парк динозавров

Фото из архива КП.

В городе-спутнике Волгограда появится свой собственный «парк Юрского периода». Причем в мэрии Волжского говорят, что проект этот уникальный не только для их городка, но и для всего нашего региона. Подобного у нас еще нет.

Открыть новую зону развлечения планируют в парке «Волжский». Сегодня там уже выделили для динозавров территорию и делают ограждение, которое будет выполнено в этностиле, как уточняют «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

- С инициативой открыть в Волжском парк динозавров выступили инвесторы из Ярославля, которые в августе побывали здесь в гостях. Согласно задумке в парке «Волжский» установят порядка тридцати фигур животных. Они будут выполнены из дерева, и будут «вписаны» в существующий ландшафт. Кстати, инвестору была поставлена задача сохранить все зеленые насаждения в парке, - отмечают в мэрии Волжского.

Пешеходные дорожки в этом «парке Юрского периода» обещают сделать также деревянными.