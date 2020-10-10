На волгоградской трассе пешехода переехали две машины

Трагический инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области вечером 9 октября. Там на трассе женщину переехали две машины. Об этом ДТП «КП-Волгоград» рассказали в региональном Главке.

48-летняя женщина стояла у края проезжей части на 48-м километре трассы «Волгоград- К.Шахтинский». Время было позднее – примерно 22.40, и освещения на этом участке дороги нет. Поэтому водитель «Киа Сид» не увидел вовремя пешехода, на которой не было светоотражающих элементов. Он зацепил женщину, от удара она упала на дорогу. На тот момент она была еще жива. Но следом за иномаркой по трассе ехал «ВАЗ-2113», водитель уже просто не успел затормозить перед пешеходом, упавшим на дорогу и переехал женщину.

- От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады «скорой» помощи, - уточняют в региональной полиции.