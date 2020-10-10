В Волгоградской области выявили два очага бешенства

С наступлением осени в Волгоградской области пошли в рост многие заболевания: коронавирус, риновирус, ОРВИ… А тут еще в добавок к этому по региону стали вспыхивать очаги бешенства. Сегодня сразу два волгоградских поселка ветеренары были вынуждены закрыть на карантин. Случаи бешенства выявили в поселке Красный Чернышковского района, и в хуторе Зеленый Еланского района. Теперь животноводческие точки и домашние хозяйства закрыты на 60-дневный карантин.

Но и это еще не все. В двух поселках Волгоградской области у крупного рогатого скота обнаружили бруцеллез. Это опасное заболевание, которое, к слову, может даже передаваться от животного человеку. Поэтому больных животных тут же отправляют на убой, а поселение закрывают на строгий карантин. Из этих опасных зон строго-настрого запрещено вывозить животных и их продукцию. Бруцеллез обнаружили в поселке Ромашки Палласовского района. Отметим, что в Волгоградской области остается напряженной эпизоотическая ситуация с заболеваемостью бешенством и бруцеллезом.