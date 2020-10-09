Глава Минпромторга в Волгограде посетил алюминиевый завод

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоград 9 октября прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он провел рабочее совещание с губернатором Андреем Бочаровым, которое прошло на алюминиевом заводе. На площадке АО «РУСАЛ УРАЛ» создается технологическая долина. На предприятии восстановили промышленный выпуск металла-сырца. Теперь будет построено новое производство обожженных анодных блоков. Это позволит создать единую технологическую цепочку. Денис Мантуров и Андрей Бочаров осмотрели участок порошкового производства, мокрого размола и перспективные площадки под размещение новых производств, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Кроме того, на площадке АО «РУСАЛ УРАЛ» были представлены достижения волгоградской промышленности. 16 ведущих предприятий разных сфер - от металлургии до производства стройматериалов – похвалились своими преимуществами и особенностями. Главе Минпромторга и губернатору в деле были продемонстрированы образцы продукции.