Волгоградцы субботу проведут без света: электроэнергии 10 октября не будет в трех районах

Электроэнергия будет отключена на непродолжительное время Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И выходной день проводить без света? Да, волгоградцам придется потерпеть и как-то скоротать то время, пока в их домах будет отсутствовать электроэнергия. Специалисты продолжают плановые работы по ремонту и замене оборудования, чтобы в холодный период на линиях не происходили какие-либо ЧП и волгоградцы бы сутками сидели без света. В субботу, 10 октября, обесточены будут несколько домов в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг».

В Советском районе 10 октября света не будет с 13.00 до 17.00 только по одному адресу – Логовская, 3. Это не жилой дом, а автосервис.

В Ворошиловском районе электроэнергии не будет с 9.00 до 12.00 в домах №181, 190 и 196 по улице Карьерной.

В нескольких домах будут отключения света и в Дзержинском районе. С 10.30 до 12.00 без электричества останутся жители домов №1в, 1д, 2б на улице Бурейской.