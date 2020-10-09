Подозрение на коронавирус: из-за болезни Николай Максюта не сможет похоронить супругу

Николай Максюта всю жизнь рука об руку был с Лидией. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередное несчастье в семье экс- губернатора Волгоградской области Николя Максюты. Вчера стало известно о смерти после тяжёлой болезни его супруги Лидии Андреевны. Похороны запланировали на субботу, а сегодня стало известно, что почти вся семья, включая Николая Кирилловича, заболела. Все симптомы свидетельствуют о том, что это коронавирус.

- Да, Николай Кириллович в Москве и не приедет на похороны, у него подозревают коронавирус. Прощание с Лидией Андреевной пройдёт в очень узком кругу завтра на кладбище в Красноармейском районе. Будет не больше 10 человек, как и положено по закону во время пандемии. Собирается приехать на похороны сын Кирилл, - рассказал "КП-Волгоград" близкий друг Николая Максюты.

Предположительно, семья заболела, когда перевозили Лидию Максюту в Москву. Напомним, она умерла 7 октября в больнице Обнинска. Там она лечилась от продолжительной болезни.

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования семье и желает здоровья Николаю Максюте и его близким.