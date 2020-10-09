Жертва ЗОЖ-советов: волгоградка умерла, желая почистить организм

Следователи проводят проверку по факту гибели жительницы Суровикинского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта история похожа на одну из тех, о которых пел Сергей Шнуров в песне про ЗОЖ, но, к большому сожалению, она не придуманная. Желание оздоровить свой организм стоило жительнице Суровикинского района слишком дорого. То ли за разговорами на лавочке, то ли в интернете она узнала о том, что уксус помогает очистить организм от шлаков. Но, видимо, неправильно запомнила рецепт. Или не знала о противопоказаниях.

Приняв «волшебное зелье», которое должно было сделать организм 30-летней женщины здоровее, она наоборот почувствовала себя плохо. Как рассказали «КП-Волгоград» в Суровикинском межрайонном следственном отделе Следственного управления СКР по региону, около пяти часов утра 8 октября она позвонила в скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть. Следователи опрашивали соседей, из разговоров с которыми и стало известно про уксус и очищение — женщина успела рассказать о своих планах соседу.

В доме умершей стоял сильный запас уксусной кислоты. Следователи проводят проверку по факту гибели жительницы Суровикинского района. Известно, что травила он свой организм не только уксусом, но и алкоголем.