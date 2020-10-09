Ветер разносит огонь на дома: под Волгоградом спасатели тушили пожар в СНТ

Пожар возник в Среднеахтубинском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сухая и ветреная погода в Волгоградской области продолжает доставлять хлопоты пожарным. Ландшафтные возгорания в таких условиях тушить сложно. Огонь быстро распространяется и ставит под угрозу населенные пункты. Сегодня, 9 октября, такое происшествие произошло в Краснослободске. Около 14.00 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Опытник-3». Пламенем были охвачены дом 8 на 10 метров и хозяйственная постройка, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Полыхала и растительность близ строений. Подразделения 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 16.15. Погибших и пострадавших нет. Точные причины возгорания уточняются.

В МЧС напоминают, что на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. Погода способствует сохранению напряженной обстановки с распространением пожаров. В отдельных районах Волгоградской области сегодня, 9 октября, усилился восточный ветер, порывы до 18 метров в секунду. Нельзя находиться под деревьями и шаткими конструкциями, а также жечь мусор и сухую растительность. Это может привести к серьезным и даже непоправимым последствиям.