Заболевают молодые гандболисты: в Каустике еще двое человек с положительными тестами на коронавирус

Фото: ГК "Каустик"

Коронавирус не делит людей по возрастам и профессий. Заболеть может каждый, даже тот, кто профессионально занимается спортом. В Волгограде пандемия поразила футбольный «Ротор», а также гандбольный «Каустик». И если сине-голубые оправились от ковида и тренируются уже в полном составе, то гандболисты этим похвастаться не могут. Ранее в «Каустике» было выявлено семеро заболевших. Потом их число достигло восьми. А теперь стало известно о двух положительных тестах в молодежной команде клуба. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе «Каустика». Болезнь протекает в легкой форме, без симптомов. А ведь завтра, 10 октября, у дублирующей команды, которая именуется «Биотех-ЦРГ», должен был начаться сезон молодежного первенства России. Однако игры с коллективами «Донские казаки-ЮФУ-СШОР №13» из Таганрога и «СКИФ 2-СК КК» из Краснодара отменены. Встречи должны были пройти в Волгограде с 10 по 14 октября.

Что касается заболевших игроков основы «Каустика», то у некоторых из них уже отрицательные тесы на коронавирус. Но они продолжают тренироваться по индивидуальным планам в домашней самоизоляции. Те, кого миновал ковид, проводят совместные занятия на открытом воздухе. Отмененные игры волгоградцев с «Пермскими медведями» и СКИФом перенесены на 22 января и 23 ноября соответственно. Ближайший матч «Каустика» был запланирован на 15 октября в Волгограде с «Донскими казаками ЮФУ». Однако и эта игра была перенесена на ноябрь.