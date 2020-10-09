«Работаю в общей группе»: главный тренер «Ротора» шутливо рассказал о своем самочувствии

Фото: СК "Ротор"

Наконец-то «Ротор» проводит тренировки с полным комплектом игроков. Пока в клубном футболе наступила пауза из-за матчей сборных, сине-голубые могут в спокойном ритме подготовиться к будущим турам Российской премьер-лиги. В расположении «Ротора» нет только защитника Соломона Кверквелия. Он выступает за сборную Грузии, вчера, 8 октября, помог своей национальной команде обыграть Белоруссию и пробиться в финал квалификации на чемпионат Европы. 12 ноября грузины оспорят путевку на главный турнир континента с Северной Македонией. Ну а «Ротор» пока без Кверквелии, но с другими 20-ю футболистами готовится ко встрече с «Тамбовом». Она пройдет на «Волгоград Арене» 18 октября в 15.00. Руководит занятиями на стадионе «Зенит» Александр Хацкевич. Он оправился от проблем со здоровьем, которые ему помешали полететь с командой на матч 10-го тура РПЛ с «Уфой».

- Чувствую себя отлично, - поделился о состоянии своего здоровья белорусский специалист пресс-службе «Ротора». Работаю в общей группе (смеется).

«Ротор» с 8 октября начал готовиться к следующей части сезона. Карантинные меры отсутствуют. Футболисты живут дома, приезжают на тренировки на стадион «Зенит», который находится в Краснооктябрьском районе. Необходимости закрываться от внешнего мира в гостинице, как это было после коронавирусной вспышки, нет. Но медицинское наблюдение за командой продолжается.

- Мы продолжаем регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции, - говорит Александр Хацкевич. - Тренировки проходят в двухразовом режиме. Наша задача — привести ребят в нужное функциональное состояние и подвести к матчу с «Тамбовом» в полной боевой готовности.