Волгоградские власти призвали жителей провести выходные дома

Волгоградцев просят снова поддержать акцию "Оставайтесь дома", как мы это делали весной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весной, когда пандемия только набирала обороты, вся страна села на самоизоляцию, а соцсети заполонили фото знаменитостей и простых людей, которые в домашних халатах и пижамах, обнимали детей, собак и котов и гордились тем, что они сознательные и остаются дома, дав возможность врачам немножко вздохнуть. Но так было только первое время, всем быстро захотелось гулять, общаться с друзьями в живую, путешествовать и ходить по магазинам и ресторанам, и, конечно, работать и зарабатывать на жизнь. Сейчас власти страны и регионов снова просят людей вспомнить, что лучшая защита от коронавируса – это стены вашей квартиры. Останетесь дома – не заболеете. Призвали к этому волгоградцев и местные власти: через СМИ с таким призывом обратилась заместитель руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

- У нас предстоят выходные дни, ситуация очень тревожная. Хотелось бы призвать всех эти выходные дни провести дома, меньше передвигаться, отказаться от услуг общественного транспорта. Проведите это время в семье – в той, которой проживаете. Лучше пока не встречаться с друзьями и другими родственниками, слава богу, мы живем в такое время, когда средств для общения у нас достаточно. Единственное, что может остановить неблагоприятное развитие ситуации – наше осознание того, что соблюдение всех требований Роспотребнадзора необходимо. Их надо принять.

Сейчас самое время снова запустить флешмоб «Оставайтесь дома». Это главная помощь врачам, которые работают на износ. Тем более, осенью под теплым пледом очень хорошо смотреть старые добрые фильмы.

Напомним, ранее с просьбой оставаться дома в эти выходные обратился помощник министра здравоохранения РФ Кузнецов: «Призываем всех поддержать медработников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом заболевших».