Автомобилисты жалуются, что не могут зарегистрировать машину

Все МРЭО региона работают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские автомобилисты жалуются, что уже который день не могут записаться через сайт Госуслуг в МРЭО, чтобы зарегистрировать приобретенную машину. А это согласно закону нужно сделать в течение 10 суток после покупки.

- Или сразу сайт пишет, что сбой, или доходишь до календаря, но невозможно выбрать ни одну дату. И телефоны не отвечают в МРЭО, - сообщили читатели «КП-Волгоград».

По данным регионального главка МВД, все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД работают, ни одно из них не закрыто. Но попасть туда в период пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений можно только по предварительной записи через портал Госуслуг.

- В местах предоставления государственных услуг исключены «живые очереди», прокомментировали нам в главке.

При этом запись на регистрацию и снятие с учета забита на неделю вперед. Так велико количество желающих это сделать.

Телефоны подразделений указаны на сайте ГИБДД.