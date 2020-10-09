Роспотребнадзор пригрозил закрыть маршрутки в Волгограде из-за нарушений ковидных мер

Маршрутчиков грозятся штрафовать за безмасочных пассажиров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Коронавирус бушует. Волгоградцы сыплют упреки в адрес власти, а чиновники кивают на халатное отношение людей к просьбам и требованиям санитарных врачей.

- Все мы помним, как весной маршрутчики умоляли разрешить им работать и обещали соблюдать все меры безопасности. Разрешили, и что мы видим. Если на муниципальном транспорте администрация города добилась порядка, и там почти нет пассажиров без масок. То в маршрутках в лучшем случаи маски на подбородках, - негодовала сегодня на брифинге глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

И даже пригрозила ужесточить к меры. Радикально, может, действовать и не будут, но могут оштрафовать.

- Нам не хотелось бы никого закрывать и штрафовать, но хочется, чтобы люди соблюдали меры безопасности и элементарные правила. Только так мы сможем не допустить дальнейшего роста заболеваемости, - отметила Зубарева.