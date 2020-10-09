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Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области в лидеры по числу заболевших коронавирусом вырвалось Городище: +18 за сутки

Много заразившихся ковидом в Волгограде и Волжском, болеют даже груднички
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Добросовестное ношение масок должно снизить темпы прироста заболевших. Но пока Волгоградская область во власти ковида.

Добросовестное ношение масок должно снизить темпы прироста заболевших. Но пока Волгоградская область во власти ковида.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградской области приходится привыкать к высокому приросту пациентов с коронавирусом. Пока каждый житель не осознает важность соблюдения противоэпидемических правил, ковид будет поражать все большее число людей. 9 октября в Волгоградской области болезнь подтвердилась у 151 человека. Весной подобные цифры были во время вспышек в учреждениях здравоохранения или соцзащиты. Теперь картина иная: коронавирус с большой силой распространяется по жителям области. За сутки традиционно самый высокий прирост в Волгограде: тесты подтвердили 48 новых заболевших. Ненамного отстал в Волжский. В городе-спутнике продолжается взрывной рост числа пациентов. 9 октября ковид выявлен у 38 волжан. Среди районов региона с отрицательной стороны отличается сегодня Городищенский – у 18 жителей подтвердился COVID-19.

География распространения коронавируса на 9 октября 2020 года

География распространения коронавируса на 9 октября 2020 года

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пятницу, 9 октября, ковид распространился по 14 районам области. 10 заболевших в Жирновском. Подтвердилась болезнь у шестерых жителей Нехаевского района. По 5 человек с положительными тестами в Камышинском, Кумылженском, Среднеахтубинском, Урюпинском районах. В Николаевском районе заболели 4 жителя, 2 – в Быковском. В Даниловском, Котельниковском, Михайловском, Палласовском и Серафимовичском районах по одному подтвержденному случаю коронавируса.

9 октября ковид поразил волгоградцев абсолютно разного возраста. Заболели 4 малыша, которым меньше одного года. Еще 3 ребенка с коронавирусом от 1 до 6 лет. Продолжают выявляться новые случаи и среди школьников. 13-ти новым заболевшим от 7 до 14 лет, а среди подростков 15-17 лет коронавирус выявлен у десятерых. Но больше по-прежнему больных среди людей старшего возраста. Положительные тесты подтвердили COVID-19 у 55 жителей области, которым от 30 до 49 лет. 35 человек начали борьбу с вирусом в возрасте от 50 до 64 лет и 22 волгоградца старше 65 лет. Согласно статистике, наименее уязвимая категория жителей регионе в возрасте от 18 до 29 лет – 9 октября заболели только 9 молодых людей.