В Волгоградской области в лидеры по числу заболевших коронавирусом вырвалось Городище: +18 за сутки

Добросовестное ношение масок должно снизить темпы прироста заболевших. Но пока Волгоградская область во власти ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградской области приходится привыкать к высокому приросту пациентов с коронавирусом. Пока каждый житель не осознает важность соблюдения противоэпидемических правил, ковид будет поражать все большее число людей. 9 октября в Волгоградской области болезнь подтвердилась у 151 человека. Весной подобные цифры были во время вспышек в учреждениях здравоохранения или соцзащиты. Теперь картина иная: коронавирус с большой силой распространяется по жителям области. За сутки традиционно самый высокий прирост в Волгограде: тесты подтвердили 48 новых заболевших. Ненамного отстал в Волжский. В городе-спутнике продолжается взрывной рост числа пациентов. 9 октября ковид выявлен у 38 волжан. Среди районов региона с отрицательной стороны отличается сегодня Городищенский – у 18 жителей подтвердился COVID-19.

География распространения коронавируса на 9 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пятницу, 9 октября, ковид распространился по 14 районам области. 10 заболевших в Жирновском. Подтвердилась болезнь у шестерых жителей Нехаевского района. По 5 человек с положительными тестами в Камышинском, Кумылженском, Среднеахтубинском, Урюпинском районах. В Николаевском районе заболели 4 жителя, 2 – в Быковском. В Даниловском, Котельниковском, Михайловском, Палласовском и Серафимовичском районах по одному подтвержденному случаю коронавируса.

9 октября ковид поразил волгоградцев абсолютно разного возраста. Заболели 4 малыша, которым меньше одного года. Еще 3 ребенка с коронавирусом от 1 до 6 лет. Продолжают выявляться новые случаи и среди школьников. 13-ти новым заболевшим от 7 до 14 лет, а среди подростков 15-17 лет коронавирус выявлен у десятерых. Но больше по-прежнему больных среди людей старшего возраста. Положительные тесты подтвердили COVID-19 у 55 жителей области, которым от 30 до 49 лет. 35 человек начали борьбу с вирусом в возрасте от 50 до 64 лет и 22 волгоградца старше 65 лет. Согласно статистике, наименее уязвимая категория жителей регионе в возрасте от 18 до 29 лет – 9 октября заболели только 9 молодых людей.