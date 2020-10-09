Лаборант, бурильщик, пенсионерка: волгоградцы отдали лжебанкирам еще 1,4 миллиона рублей

Казалось бы уже все в Волгограде и области слышали о лжебанкирах, которые по телефону выманивают у людей персональные данные карт и списывают с них деньги. Но каждый день появляются новые и новые жертвы. За минувшие сутки мошенникам удалось похитить с карт волгоградцев еще 1,4 миллиона рублей. Причем попадаются на удочку аферистов не только старики, но и достаточно молодые грамотные люди.

Вот, например, жительнице Красноармейского района Волгограда всего 56 лет, работает она лаборантом. Она сама перевела деньги на якобы безопасный счет, который ей продиктовал лжебанкир. Потеряла 571 тысячу рублей. А 45-летний бурильщик перевел аферистам 67 тысяч рублей. 43-летний газоэлектросварщик из Красноармейского района «подарил» 15 тысяч.

Но больше всех потеряла 66-летняя жительница Камышина. Женщина перевела на различные счета, которые ей диктовал по телефону незнакомец, ни много, ни мало – 740 тысяч рублей.

Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону. Конечно, полиция ищет мошенников, хотя это весьма проблематично. Потому еще раз просит: люди, не будьте доверчивыми и никому не сообщайте персональные данные своих карт.