В больницу не поехали: два волгоградских пенсионера скончались дома от COVID-19

Как вы понимаете, эти старики не делали никакие КТ или даже тесты. О том, что они умерли от ковида, установил только посмертный анализ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 9 октября, в смертельную статистику коронавируса добавились еще два жителя Волгоградской области. Теперь в нем 160 имен тех, кому официально подтвердили – «умер от осложнения, вызванных COVID-19». Двое последних - старики. Обоим было по 84 года. Оба скончались дома, не поехав в ковидный госпиталь. Вот, что рассказали «КП-Волгоград» о них в региональном оперштабе:

- Женщина проживала в Волгограде. Когда заболела и где заразилась, установить уже невозможно. В больницу ложиться не стала, лечилась амбулаторно. Умерший мужчина жил в Камышине. Он также не стал вызывать врача, когда почувствовал первые признаки заболевания. Лечился самостоятельно, и только, когда стало совсем плохо, вызвал «скорую». Но даже с нетложкой отказался ехать в госпиталь, продолжил лечиться дома.

Как вы понимаете, эти старики не делали никакие КТ или даже тесты. О том, что они умерли от ковида, установил только посмертный анализ. И таких жертв COVID-19 становится все больше.