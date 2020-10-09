В Волгограде директор буровой компании больше года не платил своему инженеру

В Волгограде живут очень терпеливые люди. По-другому не объяснить, что мужчина почти полтора года ждал от своего руководителя положенную ему зарплату. Долго верил обещаниям, довольствовался частями от получки, которые ему периодически давали. Потом все-таки не выдержал и пошел в прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой на предприятие, где работал пострадавший. Оказалось, что это буровая компания, гендиректор которой теперь проходит по уголовному делу о невыплате зарплаты.

- Установлено, что пострадавший работал в компании инженером. С июня 2018 года и на протяжении 15 месяцев ему не выплачивали зарплату в полном объеме. Даже, когда подчиненный уволился, он не получил полный расчет. Задолжали ему немало (с компенсацией за неиспользованный отпуск) – свыше 600 тысяч рублей, - сообщают в региональной прокуратуре.

Проверки в компании продолжаются. Устанавливаются другие лица, которым, возможно, также задолжал этот работодатель.

- Предпринимаются меры к погашению задолженности перед бывшим инженером организации, - добавляют в ведомстве.