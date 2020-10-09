Коронавирус в Волгограде: работодателям посоветовали ввести сокращенный день и сдвинуть график работы

Власти пытаются снизить число людей в часы пик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы остановить волну коронавируса, которая покатилась по Волгограду, чиновники составили список новых требований для работодателей. Закрывать никакие организации не будут, но при этом рекомендовали по-максимуму перевести сотрудников на «удаленку». Тем, кто продолжит свою деятельность, выдали предписания по возможности перевести сотрудников на сокращенный режим работы.

- Также работодателям рекомендовано пересмотреть графики работы сотрудников: возможно сдвинуть начало и окончание рабочего дня. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт и избежать массового скопления людей в часы пик, - поясняет заместитель руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

Напомним, что с этой же целью с 1 ноября прекращают свое действие льготные проездные у людей пожилого возраста. Чтобы старики не ездили в переполненных автобусах, троллейбусах и трамваях.