Игорь Артамонов сообщил о введении мер поддержки жителей Липецкой области, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом коронавирус

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов. Ожидается, что его рассмотрят на очередной сессии в конце октября. Об этом сегодня сообщил глава региона на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Игорь Артамонов поручил разработать законопроект о внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части бесплатного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении.

«Эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон. Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее», - сказал Игорь Артамонов.

Также будут расширены объемы тестирования, в том числе за счёт применения экспресс – тестов. В конце октября в Ельце начнет работать дополнительная лаборатория, а существующие центры будут переведены на круглосуточную работу. Это позволит проводить более 2200 исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, предполагается привлечь к работе лаборатории регионального УФСИН.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, организациях и предприятиях. Работодатели должны обеспечить перевод сотрудников на удаленный режим работы. Также начали привлекать волонтёров для помощи пожилым людям, которые должны оставаться дома. Если не прервем цепь заболеваемости, то придется возвращаться к тем ограничениям, которые были весной, а их никто не хочет», - отметил Игорь Артамонов.

На заседании штаба санитарными врачами предлагалось ввести предварительную запись в учреждениях оказания услуг, ограничить посещение транспорта в час пик, потребовать от работодателей, осуществляющих перевозки сотрудников, соблюдения масочного режима. Также сотрудникам ЮВЖД будет рекомендовано усилить контроль за пассажирами в поездах, все должны носить маски.

До конца недели медики развернут дополнительные 200 коек в больнице №4 «Липецк Мед». Совокупный коечный фонд составит 1800 коек, отметил в своем докладе заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

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