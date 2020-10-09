В Волгограде за нарушение коронавирусных правил закрыли бистро

Соблюдать предписанные правила должны все точки общепита. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает закрывать магазины и заведения сферы услуг и общепита, не соблюдающие предписанные санитарными врачами меры коронавирусной безопасности. На этот раз под раздачу попало бистро, расположенное на улице Скосырева в Волгограде. Предприниматель Лепнухова не обеспечила сотрудников масками и средствами дезинфекции, не было в павильоне и очистителя воздуха. Центральный суд приостановил деятельность точки общепита «АМбистро» на месяц - 30 суток.

- Помещения предприятия общественного питания опечатаны, устранение нарушений находится на контроле, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не соблюдающему требования в период пандемии коронавируса бизнесу грозит закрытие не только отдельных точек. Если в той или иной отрасли нарушения будут систематическими, то власти будут принимать решение о приостановлении деятельности всей сферы.

Тем временем в Волгоградской области начинают действовать новые карантинные ограничения по коронавирусу.