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В Волгограде за нарушение коронавирусных правил закрыли бистро

Деятельность «АМбистро» на улице Скосырева приостановили на месяц
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Соблюдать предписанные правила должны все точки общепита.

Соблюдать предписанные правила должны все точки общепита.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает закрывать магазины и заведения сферы услуг и общепита, не соблюдающие предписанные санитарными врачами меры коронавирусной безопасности. На этот раз под раздачу попало бистро, расположенное на улице Скосырева в Волгограде. Предприниматель Лепнухова не обеспечила сотрудников масками и средствами дезинфекции, не было в павильоне и очистителя воздуха. Центральный суд приостановил деятельность точки общепита «АМбистро» на месяц - 30 суток.

- Помещения предприятия общественного питания опечатаны, устранение нарушений находится на контроле, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не соблюдающему требования в период пандемии коронавируса бизнесу грозит закрытие не только отдельных точек. Если в той или иной отрасли нарушения будут систематическими, то власти будут принимать решение о приостановлении деятельности всей сферы.

Тем временем в Волгоградской области начинают действовать новые карантинные ограничения по коронавирусу.