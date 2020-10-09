В Волгограде 18-летний водитель на иномарке сбил школьника

Ежедневная статистика ДТП в Волгоградской области пугает даже больше, чем коронавирус. Почти каждый день на дорогах гибнут люди, попадают под колеса дети… Вот еще один школьник свои каникулы проведет на больничной койке, из-за того, что решил перебежать дорогу в неположенном месте.

- Случилось это вечером 8 октября – примерно в 19.10 - в Краснооктябрьском районе. Мальчишка выбежал на дорогу по улице Таращанцев прямо перед машиной. На беду в этот момент в сторону улицы Штеменко ехал за рулем «Фольксваген Поло» 18-летний парень. Молодой водитель нажал на тормоз, но избежать наезда не сумел. Школьника с травмами увезли в больницу, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А часом ранее в том же Краснооктябрьском районе под колесами оказался 37-летний мужчина. Волгоградец мчался по улице 39-й Гвардейской на электросамокате. Ехал навстречу транспортному потоку и буквально врезался в «Рено Логан», за рулем которого был 29-летний молодой человек.

- Пострадавшего доставили в медучреждение, - добавляют в региональном Главке.