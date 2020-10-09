Под Волгоградом лишенный прав дагестанец устроил смертельное ДТП

Водитель "ГАЗели" выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Эта жуткая авария произошла ночью 9 октября – примерно в 03.35 – в Новоаннинском районе Волгоградской области. На трассе Р-22 «Каспий» лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и «Фольксваген Кэдди». Легковушку от удара смяло так, что перед машины превратился всмятку. К сожалению, 52-летний водитель иномарки погиб на месте.

Уже установлено, что виновником данного ДТП стал 28-летний водитель грузовика – житель Дагестана. Это он мчался на скорости в сторону Волгограда и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

- Как выяснилось, виновник аварии сел за руль, не имея водительского удостоверения. Его ранее лишили прав, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке. – По факту смертельного ДТП следователи Отдела МВД России по Новоаннинскому району уже завели уголовное дело. Виновника аварии задержали, следствие будет ходатайствовать в суде об его аресте на период проведения предварительного расследования.