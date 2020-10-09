Отопительный сезон начался в 14 городах и районах Волгоградской области

В Волгограде батареи нагреются к концу следующей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области хоть еще и стоит прекрасная погода, по ночам жители региона уже начали подмерзать. На сегодняшний день постановления о начале отопительного сезона подписаны в 14 городах и районах региона, в остальных подтапливают детсады, школы и больницы. В Волгограде отопление в жилых домах включат 12 октября 2020 года. На то, чтобы тепло дошло до каждой комнаты, у коммунальщиков есть пять дней после этой даты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ, там, где отопительный сезон уже официально стартовал, тепло получили уже более 800 жилых домов. Это не только северные районы области, но и южные, а также Волгоград, Волжский и Урюпинск. Нагрелись батареи уже почти в трехстах школах, 343 садиках, почти в 150 больницах, поликлиниках и ФАПах.

Напомним, решение о досрочном старте отопительного сезона в Волгограде и области приняли из-за растущей заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.