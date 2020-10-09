30 лет на пятерых: в Волгограде судят организаторов казино

В Волгограде на скамью подсудимых отправили сразу пять человек – четырех мужчин (26, 28, 34 и 36 лет) и 34-летную женщину. Каждому из них грозит до 6 лет колонии. А все за то, что они решили заработать легкие деньги на азартных играх и открыли подпольные казино.

- По версии следствия, эти волгоградцы арендовали помещения в жилых домах, установили там игровое оборудование и стали завлекать туда игроманов, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Причем открыли эти бизнесмены не одно, а сразу три казино – в доме №49 по улице Баргузинская, по улице Рижская, 24, и в доме №35 по улице Грузинская. Правда, проработали недолго – с января по июль 2020 года, пока на них не вышли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградский области.

Расследование вели следователи СУ СК по региону.

- Свою вину все они полностью признали. Изучив материалы уголовных дел, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительных заключений. Дело передали в суд, - уточняют в ведомстве.