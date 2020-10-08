Врачи спасли мальчика, которого едва не зарезала мать в Волжском

Мальчика уже перевели из реанимации в отделение. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пять дней 8-летний мальчик из Волжского, которого пыталась убить собственная мать, находился между жизнью и смертью. Врачи провели ему несколько операций, и только к 8 октября медики немного выдохнули – жить будет.

- Сейчас состояние мальчика стабильное. Его перевели из реанимации в отделение, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Мальчишка продолжит лечение в больнице №7 Волгограда. Его 4-летняя сестренка, которой мать тоже нанесла несколько ножевых ранений, находится в больнице Волжского. Ее жизни ничего не угрожает, постепенно она идет на поправку.

Напомним, эта кровавая драма произошла в Волжском 2 октября. Рано утром 35-летняя женщина устроила дома резню: она накинулась с ножом на детей, а после покончила жизнь самоубийством. До сих пор следователи не могут понять, что толкнуло волжанку, которую все считали милой и спокойной женщиной, на такой шаг. Не исключают версию, что она могла сойти с ума. Известно, что ее отец страдал тяжелым психическим заболеванием.