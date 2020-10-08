МЧС предупреждает волгоградцев о шквалистом ветре

В ветренную погоду будьте особенно аккуратны с огнем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такого жаркого лета и такой сухой осени в Волгоградской области давно не было. Уже несколько месяцев в регионе не было дождей, и область живет в режиме чрезвычайной пожароопасности. А тут еще и ветра зачастили. Завтра, 9 октября, в Волгоградской областт опять прогнозируют шквалистый ветер – до 20 метров в секунду. МЧС уже выдало предупреждение о грозящей непогоде.

- По сообщениям Волгоградского Гидрометцентра, завтра, 9 октября, ветер усилится: уже ночью местами порывы будут достигать до 14 метров в секунду, а утром и днем в отдельных районах области и вовсе достигнут 16-21 метра в секунду, - отмечают в региональном управлении МЧС.

При этом сохранится теплая погода: столбик термометра в Волгограде днем поднимется до +19...+21 градусов, по области – до +23 градусов. Хотя ночи уже очень холодные – местами ожидаются даже заморозки до -3 градусов.