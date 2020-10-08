Волгоградке пришлось с приставами выгонять соседей с ульями со своего огорода

Представьте себе ситуацию: вы уехали на время в другой город, а по возвращению домой обнаруживаете соседскую ферму на своем огороде. Именно с таким и столкнулась жительница Волгограда. Несколько лет ее дом и участок в областном центре пустовали и соседи решили, чего зря земля пропадает, и устроили там огород. Более того, они еще и ульи там поставили – пчел разводили. Владелица усадьбы сначала по-хорошему попросила соседей освободить ее земельный участок. На что получила грубый отказ. Более того, соседи стали убеждать хозяйку, что земля ей вообще больше не принадлежит.

Волгоградке ничего не оставалось, как пойти в суд. Там она получила исполнительный лист, где четко было указано, что семья, захватившая ее участок, должна освободить землю. Но даже после этого соседи не отдали огород. Пришлось женщине идти к приставам.

- Приставы завели исполнительное производство и пришли к нарушителям уже не с уговорами. Они сразу предупредили их о грозящей административной ответственности за неисполнение решения суда. После чего соседи забрали свои ульи и освободили участок, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном УФССП.