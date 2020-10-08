В детские поликлиники Волгограда и области поставят 35 инфоматов

Фото администрации ВО.

В Волгоградскую область для детских медучреждений закупили 35 инфоматов. Инфомат - это компьютерный терминал, с помощью которого можно самостоятельно записаться к врачам. Такие терминалы уже установлены в некоторых поликлиниках региона, теперь они появятся еще в 33-х детских медорганизациях. Также в них установят электронные информационные табло.

- До конца года в детские поликлиники области поступят еще два инфомата и четыре информационных табло, - добавляют "КП-Волгоград" в облздраве.

Инфоматы, надо сказать, очень удобная вещь. Во-первых, не надо стоять в очереди в регистратуру, чтобы записаться к врачу (что особенно актуально во время пандемии), во-вторых, они позволяют организовать маршрутизацию пациентов.

Отметим, что все это оборудование закупается в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Волгоградской области» нацпроекта «Здравоохранение».