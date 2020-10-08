В Волгограде 9 октября без света останутся жители трех районов

Массовые отключения света 9 октября пройдут в частном секторе Краснооктябрьского и Красноармейского районов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Волгограде энергетики не прекращают подготовку сетей к зимнему периоду. Ежедневно на в районах города горожане остаются без света. Однако происходит это в течение светового дня. Электроснабжение возвращается к вечеру, когда многие приходят с работы или учебы. Ну а кто остается дома, приходиться терпеть. Завтра, 9 октября, отключения электричество произойдет на некоторых улицах трех районов Волгограда – Краснооктябрьского, Красноармейского и Тракторозаводского, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг».

На юге города-героя, в Красноармейском районе, весь день – с 9.00 до 17.00 – света не будет в трех домах на проспекте Канатчиков №8, 10 и 12. На 2 часа – с 9.00 до 11.00 – без электроснабжения останутся жители следующих улиц и домов: улица Симферопольская, 23-45; улица Красных Зорь, 15-41; улица Панчишкиной Клавы, 2-28, 6а, 8а, 10а, 12а, 30-42, 47-55, 59-85; переулок Сквозной, 1-12, 14-26; переулок Ровенский, 2-23; улица Минская, 29-42, 42б; переулок Шамбрунский, 2а, 2-12, 5а, 10а; улица Лазоревая, 47-65; улица Луговая, 1-10; улица Куликовская, 2-16, 20-40, 42-46; улица Пестеля, 13-25а, 31а, 31-41; улица 33-х Героев, 67-94; улица Бутлерова, 54-78.

В Тракторозаводском районе электроснабжение будет отсутствовать в одной многоэтажке. После обеда, с 15.00 до 17.00, электричества не будет в доме №11 по улице Ушакова.

Массовые отключения произойдут в частном секторе Краснооктябрьского района. В пятницу, 9 октября, с 9.00 до 12.00 из-за ремонта оборудования электроэнергию отключат по следующим адресам: улица Смирнова 1а, 1-19; переулок Смирнова, 1-7; переулок Вязниковский, 3-7, 27; улица Жданова 2-25, 39, 43; улица Ломоносова, 3, 5, 5-13, 10а, 18/1, 10-41, 36а д.15-41, 46-48, 52, 55; улица Типографская, 1, 3а, 3-38, 39-71; улица Узловая, 14, 14а, 19а д.16-68, д.59/1, 65/1; улица Шатурская, 26.