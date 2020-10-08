Ротор оштрафовали за грубость на сто тысяч рублей

Фото СК "Ротор".

Не везет волгоградскому «Ротору» в этом сезоне РПЛ: футбольный клуб преследуют неудачи одна за другой. То игроки заразились коронавирусом, то главный тренер Александр Хацкевич занемог… Теперь вот еще и крупный штраф «влепили». За что? Как гласит вердикт контрольно-дисциплинарной комиссии РФС – «за неподобающие поведение команды» во время матча с «Уфой».

Напомним, игра состоялась 3 октября. Обе команды – аутсайдеры турнира, и каждая из них мечтала заработать на этой встрече три заветных очка. Но при этом футбольного мастерства на поле не показали ни уфимцы, ни волгоградцы. Счет на табло по итогу встречи так и остался нулевой. Зато желтых карточек «роторовцы» нахватали больше, чем надо. Напомним, предупреждения получили семь игроков из волгоградской команды. То ли сказалось отсутствие главного наставника на игре (Хацкевич из-за болезни остался в Волгограде и команду выводил на поле старший тренер Максим Шацких). То ли волгоградцы так хотели выиграть, что допускали нарушения. Как бы то ни было, комиссия их за такую игру решила наказать.

- Оштрафовать ФК «Ротор» за неподобающие поведение команды на 100 тысяч рублей, - гласит вердикт КДК РФС.