В Волгоградской области из-за масок закрыли магазин

Проводить дезинфекцию и иметь в наличии маски должны все предприниматели. Фото: Михаил ПАТЛИС

Власти Волгоградской области обещали усилить контроль за соблюдением мер коронавирусной безопасности и масочного режима. И, похоже, слово держат. То и дело приходят новости от Роспотребнадзора о закрытии магазина, парикмахерской. На этот раз из-за отсутствия масок на 10 дней приостановили деятельность торгового павильона в столице российской провинции городе Урюпинске.

- В торговом павильоне не обеспечен запас одноразовых масок (в наличии одна маска многоразового использования), на используемое для дезинфекции средство отсутствуют сведения о применении в предприятиях торговли, - описывают найденные во время проверки нарушения в павильоне ИП Полуэктовой Н.А. сотрудники территориального отдела регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, не нашли проверяющие инструкции по применению дезраствора, а также сделали выводы что помещение торгового зала не проходит предписанную санитарными врачами ежедневную обработку, даже инвентаря для уборки в магазинчике не оказалось.

Сначала деятельность магазина приостановили на несколько дней до суда, а уж затем Урюпинский городской суд вынес решение по административному делу, закрыв торговый павильон еще на 10 дней.