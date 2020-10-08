Ушла в халате и пропала: в Волгограде ищут 59-летнюю женщину

Ориентировка волгоградского отряда "Лиза Алерт"

«Внимание! Помогите найти человека!», - опять волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт» обращаются за помощью к жителям Волгограда. Разыскивают 59-летнюю женщину. Зовут ее Наталья Анатольевна Агаркова, и ее ищут уже четыре дня.

Волгоградка ушла из дома буквально в халате, накинув на себя лишь курточку. Это было еще 4 октября. Больше домой она не вернулась и никто не знает, куда она отправилась и где сейчас может находиться. Поэтому родные и близкие обращаются к неравнодушным волгоградцам: «Если вы где-то видели эту женщину, или, возможно, знаете о ее местонахождении, сообщите, пожалуйста, в полицию или волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке».

Приметы пропавшей волгоградки: рост – 155 сантиметров, довольно плотного телосложения, черные волосы, глаза – карие.

В день пропажи была одета: сиреневый халат, сверху него серо-зеленая куртка, обута в мокасины.