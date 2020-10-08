К зиме готовы: Россети досрочно завершили ремонты и сделали запасы

Сегодня, 8 октября, в Комитете Совета Федерации по экономической политике РФ на заседании обсуждали готовность объектов энергетики к работе в осеннее-зимний период. Вопросов, надо признаться много, но все системообразующие компании отчитались о готовности. А «Россети» в этом году умудрились даже перевыполнить план по техническому обслуживанию и ремонту.

- В этом году нам пришлось адаптироваться к работе в условиях ограничений по COVID-19, но все компании группы «Россети» еще к 1 октября выполнили запланированные объемы по программе технического обслуживания и ремонта и уже идут с опережением графиков на 12,5%, - отчитался первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. – В этом году большую работу провели по обновлению питающих центров: отремонтировали 695 трансформаторов (плюс 15% к годовому плану), 18 900 выключателей (плюс 1%) и 39 200 трансформаторных подстанций (плюс 1%). Специалисты компании «Россети Юг» отремонтировали свыше 3,3 тысяч коммутационных аппаратов 6-110 кВ, 42 силовых трансформатора 35-110 кВ и более 740 км воздушных и кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше. Расчистили более 1,2 тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

В общей сложности компания потратила на ремонты в этом году 70,2 миллиарда рублей – это на 9% больше, чем в 2019-м.

Подготовили «Россети» и аварийно-восстановительные бригады. В составе компании «Россети-Юг» имеется 657 бригад, укомплектованных техникой (1686 единиц) и персоналом (3367 человек). Заготовлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ) в количестве 330 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 13,13 МВт.

- Мы провели 154 учений, заключили 1 597 соглашений о взаимодействии на случай ЧП с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями, -добавил Андрей Майоров.