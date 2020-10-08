Волгоградцев приглашают на ярмарку бездомных животных «Дорога домой»

Всех желающих жителей Волгограда и области приглашают на ярмарку бездомных животных «Дорога домой», которая традиционно состоится в Комсомольском саду 18 октября в три часа. В городских добровольческих приютах сотни нуждающихся в хозяевах животных. Порой такие мероприятия дают волонтерам уникальную возможность пристроить своих подопечных в заботливые руки.

Фото: приют "Дино"

Помимо котят и собачек на мероприятии мудет много музыки, танцев и прочих развлечений.

- Для участия в ярмарке приглашаем партнёров: музыкальные и танцевальные коллективы, мастеров hand made, а также наших уважаемых волонтёров с питомцами для пристройства, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».

Напомним, в регионе обитают более 20 тысяч безнадзорных животных, которые разделяют людей на два лагеря: одни пытаются помочь, другие против подобного соседства.