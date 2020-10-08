Военные против коронавируса: В Волгограде специалисты продезинфицировали госпиталь

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Дезинфекции помещений в условиях пандемии коронавируса уделяется особое внимание. Потенциально вирус может быть где угодно. Поэтому любая обработка лишней не будет. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения ЮВО продезинфицировали 413 военный госпиталь в Волгограде. К работам были привлечены 20 солдат. Они при полном обмундировании – в противогазах и защитных костюмах – обработали здания и внутренние помещения лечебного учреждения в Дзержинском районе Волгограда. Дезинфекция прошла также в палатах, столовой. Военные использовали полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция и 4 единицы спецтехники, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Подобные противоэпидемиологические мероприятия специалисты проводят регулярно в воинских частях и на объектах военной и социальной инфраструктуры. Отметим, в 413 военном госпитале медицинская помощь оказывается военным, офицерам запаса и в отставке, членам семей служащих и участникам Великой Отечественной войны.