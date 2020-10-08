В Волгограде цены на бензин выросли на 0,1%

8 октября Волгоградстат опубликовал обновленную информацию о ценах на бензин и дизтопливо в Волгограде. И хотя водители постоянно жалуются, что цифры на табло автозаправок постоянно растут, статистика говорит об обратном. За последние месяцы, по данным экспертов, цены лишь немного выросли на автомобильный бензин - с 45,49 до 45,53 рублей (всего 0,1%).

Фото: Волгоградстат.

- По данным еженедельных мониторингов потребительских цен, в Волгограде в текущем году наблюдается достаточно стабильная ситуация на рынке моторного топлива, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.

В случае с дизельным топливом - цена на него остается неизменной с августа по сентябрь. Вообще, если брать Южный федеральный округ, то потребительские цены на бензин в Волгоградской области чуть ли не самые низкие по сравнению с соседними регионами.