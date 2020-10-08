Большие вспышки ковида в Палласовке, Волжском и Камышине

В ковидных больницах уже 4444 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди 143 заразившихся коронавирусом волгоградцев за последние сутки всего 9 детей, среди них три младенца и 4 школьника. Зато в остальных возрастных категориях заболевших десятки. А в лидеры по числу новых заболевших помимо больших городов выбились сразу три района Волгоградской области. При этом миллионный Волгоград лишь на четвертом месте, которое делит с Городищенским районом – здесь по 16 новых случаев. Вспышка коронавируса и прирост в 18 ковид положительных жителей в Камышине, в Волжском – плюс 21, а в Палласовском районе – сразу плюс 23 инфицированных. Всего же на 8 октября 2020 коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области.

На 8 октября 2020 коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, много заболевших на сегодня и в Нехаевском районе региона, где подтвердили диагноз сразу у 9 человек. По 7 случаев в Михайловке и Урюпинском районах. Четверо ковидных пациентов прибавилось в Еланском районе, а по три новых случая сразу в пяти районах: Даниловском, Среднеахтубинском, Котельниковском, Новоаннинском и Суровикинском.

Продолжает прирастать коронавирусными больными и Котовский района – плюс 2 случая, как и в Светлоярском. И лишь три района Волгоградской области на сегодня внесли в списки по одному пациенту, среди них Алексеевский, Ольховский и Жирновский. Такого обилия крупных цифр в ковидной статистике региона еще не было.