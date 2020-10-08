Когда и где заразились - неизвестно: от коронавируса скончались два жителя Волгоградской области

Погибшие проживали в Михайловском и Новоаннинском районах Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает забирать жизни жителей Волгоградской области. 8 октября число жертв достигло 158 человек. За сутки скончались двое мужчин. Жителя Новоаннинского района привезли в районную больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Как и где 72-летний пенсионер подхватил вирус, установить не удалось. Неизвестно и то, почему мужчина тянул с обращением к медикам. Не мог дозвониться до врачей или не хотел? Лечение в условиях реанимации не помогло – мужчина умер. Как говорят в оперативном штабе, у пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Также неизвестно, когда и где заразился ковидом 64-летний житель Михайловского района. Мужчина обращался к врачам, и медики, как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, предлагали положить его в инфекционный госпиталь. Но он отказался. Амбулаторное лечение не помогло.

- В обоих случаях посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции на фоне сопутствующих хронических заболеваний и осложнений, - сообщили в оперативном штабе.