В Волгограде нашли подрядчика для благоустройства пешеходной зоны улицы Казахской

В 2021 году пешеходную зону нечетной стороны улицы Казахской в Советском районе Волгограда будет не узнать: подрядчик в лице ООО «Гринпарк» благоустроит территорию от Новосибирской до Университетского проспекта согласно проекту.

Тут замостят новые дорожки, вдоль которых поставят уличные фонари и камеры видеонаблюдения. Для рулонного газона и деревьев, а их будет около 150 штук, сразу смонтируют водопровод. Озеленение будет иметь свою функцию – живая изгородь длиной 340 метров отгородит пешеходную зону от проезжей части.

- Организация установит парковую мебель. На остановочном пункте «Больница №7» появится современный павильон для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Гарантийный срок на все выполненные работы составит три года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Уже зимой подрядчик закупит все необходимые материалы, а с наступлением тепла приступит к работам.